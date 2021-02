Cómo trabajar en los supermercados MERE

Trabajos

MERE, la cadena de supermercados rusa llega a España, en concreto a Cataluña, donde va a ubicar sus primeros establecimientos. Esta expansión trae buenas noticias a los demandantes de empleo puesto que se incentiva la oferta de trabajo a nivel local. A continuación te contamos cómo enviar el currículum a MERE para que puedas optar a alguna de sus ofertas de empleo.

Enviar CV a MERE

Para poder optar a alguna de las ofertas de empleo por la llegada de sus nuevos establecimientos España, desde la web oficial de MERE indican que hay que enviar el currículum a la siguiente dirección de correo electrónico rrhh@merespain.com

Aunque en la web no hay ofertas concretas publicadas, los puestos de empleo a cubrir en los nuevos locales se van a dirigir a cajeros, reponedores, personal de logística y almacén.

Como la propia web de supermercados no tiene portal de empleo, te recomendamos que antes de enviar el CV que tengas guardado en el ordenador lo revises y eches un vistazo a estas pautas de cómo hacer un buen currículum para asegurarte destacar entre el resto de candidatos.

Supermercados MERE

La cadena de supermercados MERE cuenta con un modelo de negocio diferente a los supermercados de España. Se trata de tiendas con pasillos estrechos y productos apilados en palets y cajas. No hay nada colocado en estanterías, sino que tal y como se denominan ellos, cuentan con un formato de tienda ‘no frills’, sin lujos.

Este modelo de negocio ‘know how’ o alquiler barato consiste en optimizar la plantilla así como el mobiliario comercial. Además, le permite conseguir precios de hasta el 10 y 20% más baratos que su competencia directa. Su principal oferta es en productos de alimentación aunque también cuenta con secciones de bazar.

Expansión en España

Mere tiene previsto abrir supermercados en todas las ciudades importantes de España aunque su primer establecimiento se va a ubicar en Cataluña, pero quiere continuar con otras como Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, León, Soria, Palencia y Málaga.

