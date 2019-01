Coches

Seguros Coche Análisis del ‘low cost’ en el seguro coche: barato y con cobertura para todos los públicos

¿Cuál es el seguro de coche más barato? Los seguros de coche baratos han sido siempre un negocio muy poco apreciado para las compañías de seguros tradicionales. Al asociarse a un público de corta edad y tener unas tasas de siniestralidad superiores al de otros grupos de población, pocas aseguradoras los contratan, y las que lo hacen muchas veces ofrecen a los tomadores precios desorbitados que les inducen a buscar alternativas más accesibles, por lo que el seguro coche no era barato y no compensaba.

¿Precios de seguro de coches baratos?

Generalmente no, porque en muchos casos el único remedio que queda al joven es conducir el coche con el seguro a nombre de un familiar de mayor edad y con mayor antigüedad en el carnet de conducir para abaratar el precio y aprovecharse de esta situación para conseguir el seguro más barato.

Esto, aparte de ser un fraude, puede dar muchos problemas en caso de siniestro, pues la aseguradora puede reclamar el coste del mismo.

La alternativa de ofrecer pólizas de seguro gestionadas desde Internet es el enfoque elegido por muchas aseguradoras, muchas de ellas pioneras en la gestión y comercialización de seguros de coches baratos por Internet.

Muchas de estas compañías que ofrecen seguros de coches baratos por Internet quieren reducir los costes lo suficiente como para que los jóvenes puedan contratar un seguro de coche barato.

Seguro de coche muy barato

¿Y cómo es posible conseguir un seguro de coche muy barato? El uso de las últimas tecnologías de Internet y el ahorro que supone, por ejemplo, aplicar estos análisis en call centers y en publicidad, permiten ofrecer precios razonables para los jóvenes en los seguros de coches.

Algunas empresas, para bajar los precios, han optado en los últimos años por realizar las pólizas de los seguros de coches mediante una línea telefónica, con la idea de que eso reduce las comisiones. En muchos casos, lo que se ha logrado ha sido crear grandes centros de contratación telefónica, con el coste añadido que además significa anunciarse mediante carísimas campañas publicitarias en televisión, prensa y radio. Imaginémonos lo que cuesta todo esto. Y todo este desarrollo, podríamos preguntarnos, ¿al final quien lo paga? El cliente, naturalmente.

Lo paga en el precio de sus seguros de coche, tanto inicialmente como en las sucesivas anualidades de prórroga de la póliza, puesto que con esos gastos tan altos, en cuanto su siniestralidad experimenta el más mínimo incremento, para compensarlo sube el precio de su póliza.

Cambiar de seguro

La conclusión es que abaratar los seguros de coche pasa por hacer una contratación y gestión basada en Internet al 100% para que salga barato. Si no se logra, entonces es cuando los clientes empiezan a optar por cambiar de seguro de coche esperando una oferta de su nueva compañía o una contraoferta de su seguro actual para que se quede y no se vaya a la competencia.

Por supuesto es necesario que si, al contratar por Internet, surge algún problema, haya un buen soporte, telefónico o por correo electrónico.

Los países nórdicos lideran el ranking en cuanto a uso de Internet. Es destacable que en España se ha pasado de 300.000 usuarios en 1996 a casi 20 millones en 2007. Además, los jóvenes utilizan Internet para todo tipo de usos, correo electrónico, navegación y para búsqueda de productos y servicios.

En el negocio de seguros contratados on line, en gran parte pólizas de coches, España está retrasada con respecto a otros mercados europeos punteros, por ejemplo el británico, pero la tendencia es común: primero se van sustituyendo canales de distribución de agencia por estructuras de tipo telefónico, y éstas a su vez lo son por operadores que trabajan cada vez más exclusivamente por Internet.

En este sentido, la aparición de soluciones híbridas en el seguro de coche, tales como compañías de distribución ‘agencial’ o telefónica pero con escaparates en Internet, presenta numerosos problemas de competencia entre canales al operar a diferentes precios.

Cómo cambiar a un seguro de coche barato

¿No quieres seguir con tu actual seguro de coche? ¿Te han cansado con una subida de precio inesperada? ¿En los talleres concertados con tu seguro te han dejado descontento con la reparación o no te dan cita? Si buscas seguro de coche baratos, a continuación te contamos los pasos para cambiar el seguro de tu vehículo y aprovechar para contratar un seguro de coche más barato.

Si tienes un seguro de coche que no se adapta ni a tus necesidades ni a tu bolsillo, es necesario que lo te hace falta es cambiar de seguro para conseguir un seguro de coche barato. Para realizar el traslado de un seguro a otro, debes tener claros los pasos que debes seguir para elegir el seguro que más se adapte a tus necesidades y mejor te venga.

Compara seguros

Primero hay que comparar entre las diferentes aseguradoras, puesto que es importante encontrar aquellas que ofrezcan un buen precio por asegurar tu vehículo y, además, cubran con buenas cláusulas tu coche. Una forma de comparar los precios de los seguros de una forma rápida y sencilla es mediante la utilización de las calculadoras de los seguros o los comparadores de precios de seguros de coches baratos que existen en Internet. Los comparadores son una de las formas más rápidas de conocer qué aseguradoras tienen los precios de los seguros más bajos.

Seguro coche barato

Una vez que se haya elegido aquella compañía que sea más barata, si es que te has decantado por los seguros de coche más baratos, y que te ofrezca cobertura en caso de un golpe, es necesario ponerse en contacto con esa aseguradora. De esta forma se negociará el tipo de seguro que se quiere, se obtendrá información de la aseguradora y finalmente se podrá firmar el seguro.

Finalmente hay que ponerse en contacto con la entidad bancaria para comunicar que el nuevo seguro realizará el pago por tu cuenta bancaria.

Un seguro a terceros barato

Por ejemplo, si buscas un seguro a terceros, aquel que sólo cubre los daños que provoques en otros vehículos, te vamos a recomendar el de la aseguradora Pelayo. Su póliza a terceros incluye 1 hora de grúa, disponer de perito en 24 horas y la entrada en taller en un máximo de 72 horas. ¿No está mal, verdad?

Pues no acaba aquí este seguro barato, puesto que además incluye una cláusula por la que se compromete a regalarte el seguro del año que viene si no cumple alguno de los puntos arriba mencionados. Aquí puedes consultar más información y precio de este seguro de coche barato.

Quitar coberturas para abaratar

Reducir las coberturas del seguro también vale para conseguir un seguro de coche más barato. ¿Cómo? Pues reduciendo a un seguro a terceros, más barato al no estar asegurado a todo riesgo y que puede valer perfectamente si aseguramos con las coberturas básicas, como robo, lunas, incendio… En definitiva, una solución rápida si se trata de reducir el precio que se paga al seguro para conseguir que sea más barato. Cualquier opción es buena a la hora de conseguir seguros más baratos.

Ahorro de 120 euros en el seguro del coche por Internet

En España, prácticamente 25 millones de vehículos asegurados mueven un negocio superior a los 9.000 millones de euros de facturación en seguros de coches. En este momento sólo un 1,1% de las ventas de pólizas nuevas se realizan por Internet, con un ahorro medio estimado del orden de 120 euros por póliza.

La conclusión a la que uno llega tras el análisis de datos como estos, es que sólo operadores que se desenvuelven 100% en Internet, aprovechan al máximo la utilización de avances tecnológicos nuevos que reducen los costes de una forma considerable. Con el consiguiente ahorro para el usuario final.

Contratar el seguro de coche más barato PASO A PASO

¿Has decidido cambiar tu viejo coche por otro más moderno? ¿Buscas el seguro más barato de coche? Obviamente, no puedes circular por ahí como un kamikaze, sin seguro. Por eso debes actuar como un conductor responsable y contratar un seguro para tu nuevo coche. Y es en ese momento cuando empiezas a comparar prestaciones, precios, letra grande letra pequeña… Es aquí donde empieza tu calvario y comparas precios a través de comparadores online, preguntando directamente a las aseguradoras…

¿Qué tipo de seguro de coche me conviene más si buscas el seguro más barato?

Seguro que te darán un montón de opiniones. Amigos, familiares, compañeros de trabajo,… que si mejor buscar seguros de coche baratos a todo riesgo, a terceros, con franquicia a tanto o a cuánto. En última instancia, la tuya es la que cuenta. Tu opinión.

Si te has comprado un coche nuevo, lo que más te convendrá será contratar un seguro a todo riesgo. Vas a tratar a tu coche como a un hijo, pero no está exento de un roce, algún percance que no dependa de ti. Un seguro a todo riesgo va a cubrir cualquier incidencia con tu coche nuevo.

Por el contrario, si tu nueva adquisición es de segunda mano, lo más inteligente sería contratar un seguro a terceros con aluna extensión: daos cinegéticos, lunas, incendio,… Ten en cuenta que cuantos más años tenga el coche, más caro va a salirte el seguro.

¿Qué es lo que voy a pagar?

Nadie mejor que tú conoce el uso que vas a darle a tu coche y tu trayectoria como conductor. Si tienes bastantes años de carnet y ningún siniestro a tus espaldas, el coste del seguro será menor que si eres un conductor novato. De igual modo, el precio de la póliza varía si el uso va a ser particular o profesional, porque, obviamente, el desgaste que va a sufrir el vehículo no es el mismo. Busca y compara…

En estos tiempos de crisis, las aseguradoras luchan por captar clientes y no dudan en exponer ofertas suculentas al grito publicitario del “seguro más barato de coche”. Algunas, tanto, que pueden hacernos pensar si hay gato encerrado. No te dejes engatusar por la primera compañía que te ofrezca un precio atractivo. Incluso si es un seguro barato más económico que el que ya tienes y estás pensando en cambiarlo.

Puedes acudir a “oficinas físicas” e informarte o hacer uso del maravilloso mundo de los comparadores cibernéticos. Pide presupuestos online y cuando te informen, mira las condiciones, las extensiones del seguro, y quédate con la que más te encaje en cuanto a precio. Si alguna compañía intenta “contraatacar” con mejores ofertas o precios más baratos, entonces a igualdad de condiciones no dudes en aceptar una de estas ofertas de seguros de coches económicos.

He oído hablar de la franquicia…

…pero no sé en qué consiste exactamente. La franquicia es un “tope” o límite en el dinero que tendrás que pagar de forma obligatoria si tu automóvil sufre daños. Es decir, si tu franquicia es a 200 euros y los daños son de 500, pagarás 200. Si los daños son de 50, pagarás 200. A franquicia más alta, seguro más barato. Lee atentamente la letra pequeña. Tanto si la oficina es física como virtual, lee atentamente las cláusulas y no dejes ninguna duda en el tintero.

Mapfre apuesta por un seguro barato para jóvenes

¿Cómo contratar el seguro de coche más barato para jóvenes? Pues una de las opciones es que pone en funcionamiento la compañía de seguros Mapfre, que ha lanzado la póliza GUAY-cAR (Y-cAR) para jóvenes conductores, en el que se paga según el uso que se haga del coche. Este seguro de coche es la primera modalidad del pago por uso que se pone en marcha en España y que está pensada especialmente para los conductores más jóvenes, a partir de 18 años y así cubrirles hasta los 30 años.

Con Y-cAR, los jóvenes que mejor comportamiento demuestren al volante pueden conseguir tarjetas-combustible por valor de hasta 600 euros, que se entregarán en el momento de la renovación del seguro. Además, sólo por contratar este producto, MAPFRE aplicará automáticamente un descuento del 10 por ciento en el Seguro de Automóvil. Adicionalmente, y en función del historial de siniestralidad, los jóvenes podrán obtener una bonificación del 65 por ciento.

De este modo, los jóvenes pagarán su seguro en función de su forma de conducir y responsabilidad al volante, no por el hecho de ser jóvenes, e incluso pueden llegar a abonar menos que un conductor experto gracias a estos seguros automóvil baratos.

Un seguro de coche barato por perfil de conductor

Para desarrollar este nuevo producto, la aseguradora ha encargado al Instituto de Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE un estudio sobre el comportamiento de más de 10.000 jóvenes conductores, que llevan en su vehículo un dispositivo instalado por la compañía, que ha permitido -sin ningún coste para el asegurado- verificar diferentes perfiles de riesgo del seguro para jóvenes, derivados de las distintas formas de conducir y su actitud al volante. Estos jóvenes han realizado más de 127 millones de kilómetros durante los 12 primeros meses del estudio, cuyas principales conclusiones reflejan diferencias no sólo por sexo y por edades sino también por hábitos de conducta.

El terminal telemático instalado en el vehículo, además de generar información sobre los hábitos de conducción de los jóvenes ofrece otras ventajas, ya que en caso de impacto, Mapfre recibe una señal de alarma, que activará automáticamente el servicio de emergencia necesario, coordinado a través de los centros 112 de España, y localizará el lugar exacto del accidente. Además, en caso de robo del vehículo se puede activar el servicio de localización, a petición del asegurado.

La Agencia Española de Normalización (AENOR) garantiza la privacidad de la localización exacta del vehículo, así como todos los aspectos relacionados con el tratamiento de la información, lo que supone un plus añadido de garantía.

Esta información es confidencial y Mapfre dispondrá sólo de los datos globales del conductor (kilómetros recorridos, tipos de vía, franjas de horarios de conducción, velocidades medias) pero en ningún caso podrá acceder a información concreta (como lugar específico en el que el conductor ha estado a una hora determinada).

Además, se ha creado una página web específica para este proyecto, en la que puede consultar sus hábitos de conducción, kilómetros recorridos y horarios, entre otra información.

Cuota del seguro según tipo de conductor

La principal novedad de este seguro es que permite a los jóvenes obtener descuentos en su seguro de coche en función de sus hábitos de conducción. Para ello incorpora la instalación de un dispositivo GPS, totalmente gratuito para el asegurado, que aporta información sobre kilómetros recorridos o velocidades medias. Gracias a esta información sobre los hábitos de conducción, los jóvenes pueden conseguir descuentos en la renovación de su seguro, que llegan hasta el 40 por ciento.

Además, incorpora un servicio de asistencia urgente por accidente y localización en caso de robo. YCAR es uno de los seguros para jóvenes preferido por los propios jóvenes y, de hecho, casi la mitad de los que contratan con la entidad eligen esta póliza, que, como ventaja añadida, ofrece en el momento de la contratación un descuento adicional del 5 por ciento.

La entidad también ha desarrollado una nueva aplicación, que puede descargarse directamente desde cualquier dispositivo electrónico o a través de la aplicación de MAPRE para Smartphones (iOS y Androide), para los jóvenes que tengan YCAR.

Mapfre inició un estudio sobre el comportamiento de los jóvenes conductores para conocer cuáles son sus hábitos al volante y su exposición al riesgo. En el primer análisis de ese estudio, en el que han participado más de 10.000 jóvenes, se han establecido tres perfiles diferentes, en función del uso que hacen del automóvil para establecer una media del precio del seguro coche para jóvenes.

Constantes

El perfil “constante” es el más numeroso del grupo estudiado, ya que en él están incluidos el 68 por ciento de la muestra. Los conductores “constantes” utilizan el vehículo durante los siete días de la semana, son mayoritariamente varones y, además, son los más jóvenes del estudio. Asimismo, son los que circulan a menos velocidad y los que hacen trayectos más cortos.

Búhos

Los “búhos” (el 15 por ciento) utilizan el vehículo sobre todo el fin de semana y por la noche. En este grupo predominan los hombres que conducen coches potentes. También son los que alcanzan mayores velocidades, más kilómetros recorren y más tiempo pasan en cada recorrido.

Laboral

Y por último, en el perfil “laboral” (el 17 por ciento) están englobados aquellos jóvenes conductores que utilizan el coche de lunes a jueves en horario laboral o de estudio. Predominan las mujeres y es el grupo de conductores con más edad, que alcanzan velocidades máximas próximas a las de los del grupo de “búhos” y que, sin embargo, hacen pocos kilómetros más que los “constantes”.

Las conclusiones preliminares del estudio también ponen de relieve diferencias por sexo: los hombres conducen coches más potentes y alcanzan mayores velocidades que las mujeres. Éstas utilizan el coche más durante los días laborales y los domingos, mientras que el viernes y el sábado son los hombres los que conducen mayoritariamente. Por tramos horarios, también se pueden establecer conclusiones como, por ejemplo, que los hombres comienzan a utilizar el coche por la mañana una hora antes que las mujeres.

En cuanto a los días laborables, el viernes es cuando más se usa el vehículo y además se hace hasta bien entrada la madrugada. En fines de semana, el domingo es el día que más se conduce y los trayectos que se realizan son de mayor distancia y se hacen a más velocidad. Es significativo, por ejemplo, que más del 70 por ciento de los conductores de fin de semana (“búhos”) están circulando entre las 12 y las 4 de la madrugada.

El estudio también ha demostrado que la potencia del vehículo y la edad del conductor figuran entre las variables que menor influencia tienen en la causa de los impactos, independientemente de que éstos sean leves o graves.

Por el contrario, el número de viajes es uno de los factores que más importancia tiene, y en el caso de los impactos graves, el tiempo utilizado.

Análisis del ‘low cost’ en el seguro coche: barato y con cobertura para todos los públicos was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Análisis del ‘low cost’ en el seguro coche: barato y con cobertura para todos los públicos, te recomendamos que entres en la categoría de Seguros Coche.

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

(2 votos, con un promedio de 5,00 sobre 5)

votos, con un promedio desobre 5)