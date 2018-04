Ocio - Tecnología Presentar declaracion Renta 2017 con la aplicacion, conoce los riesgos de confirmar el borrador rápido

La campaña para presentar la declaración de la Renta 2017 está a punto de empezar, con el inicio del calendario de fechas para confirmar el borrador desde el 4 de abril 2018 a través de la nueva aplicación del Ministerio de Hacienda. Esta aplicación te permite que confirmes el borrador de forma instantánea, ¿pero hacerlo nos permitirá luego rectificar datos?

Casacochecurro.com La nueva aplicación permite confirmar y presentar el borrador de la declaración, pero después no podrás modificarlo y, tal vez, no puedas aprovecharte de deducciones que puede que Hacienda no tenga de ti y que, para aprovecharlas, deberás incluir manualmente. Este es el primer riesgo de confirmar el borrador 2017 con la app, por no hacer referencia a errores en los borradores en anteriores años fiscales o revisar los errores más comunes de Hacienda en los borradores de la Declaración.

Acceder a los datos fiscales 2017

Desde el 15 de marzo es posible que los contribuyentes consulten y accedan a sus datos fiscales para preparar Campaña Renta 2017. ¿Y cómo lograr mis datos fiscales? Es muy sencillo, el método más sencillo es entrar a http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml y elegir la opción “OBTENGA SU NÚMERO DE REFERENCIA”.

Puedes conseguir tu número de referencia para después realizar más gestiones verificando tu identidad. Hacienda te permite que elijas 3 opciones:

– Poner los datos de la casilla 450 de la declaración de la Renta 2016

– Cl@ve PIN

– Certificado electrónicoCon certificado

Si no guardaste la declaración del año pasado y no puedes conocer el valor de la casilla 450 de la Renta 2016, entonces puedes registrarte en el sistema de autenticación Cl@ve, el sistema de autenticación con el que podrás acceder también a todos los trámites de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Una vez con el número de referencia puedes instalarte la aplicación de Renta 2017 y acceder a tu borrador de la declaración.

El experto Antonio Paredes, miembro de la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) explica que “la tecnología puede pasar de ser un aliado a convertirse en un enemigo porque puede llegar a provocar que los contribuyentes que decidan presentar la declaración desde sus smartphones olviden incluir en el borrador algunas deducciones de las que podrían beneficiarse”.

La explicación es sencilla. La aplicación móvil RENTA 2017 no tiene todas las opciones que se pueden hacer desde la web. Las limitaciones de la app son evidentes y no cuenta con todas las opciones. Muy cómodo para personas que no tengan más datos que aportar a los que Hacienda dispone de ellos. Pero inoperante si hay que realizar alguna gestión o edición de datos personales o fiscales.

Revisar el borrador en profundidad

Los expertos consideran que la aplicación incitará a que muchos contribuyentes olviden incluir en su declaración de la Renta 2017 información fiscal que les pueda beneficiar. La usabilidad móvil de las aplicaciones incita a los usuarios a validar el borrador sin revisarlo. ¡No caigas en la tentación de dar a los botones siguiente, siguiente, siguiente!

Rendimientos del trabajo

Hay que revisar a fondo que todos los datos fiscales estén completos y correctos. Si no lo revisamos, podemos perder gastos deducibles como rendimientos del trabajo, cuotas a sindicatos, movilidad geográfica, gastos de colegio de los hijos…

Titularidad de inmuebles

Es muy importante no dejar de revisar, ¡todos los años!, la titularidad de los inmuebles que se tengan y la cuota de participación, imprescindible para deducir los gastos de la vivienda habitual para aquellos que la compraron antes de 2013; también la situación y datos familiares, es decir, que estén recogidos correctamente los datos familiares, como el nacimiento de un hijo o las defunciones y los cambios de estado civil. Todos estos datos deben estar correctamente recogidos antes de confirmar el borrador.

Deducciones autonómicas

Otro riesgo de usar la aplicación para confirmar el borrador es el de pasar por alto las deducciones autonómicas y que, en función de cada Comunidad Autónoma, pueden suponer grandes ahorros fiscales si tenemos en cuenta los gastos escolares de los hijos, los gastos derivados de una adopción o no menos importantes los del alquiler de vivienda.

Recuerda, usa solo la aplicación para confirmar el borrador de Renta 2017 si tu declaración es muy facil y sencialla, es decir, si no tienes que actualizar o coregir los datos de tu borrador.

